Економіка

Американський власник Tommy Hilfiger і Calvin Klein вийшов з російського ринку

13 Вересня 2023 18:08
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росія

Компанія Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), яка є власницею брендів одягу Tommy Hilfiger, Calvin Klein та інших, покинула російський ринок і передала свої активи місцевому бізнесмену.

Американська фірма PVH продала свої активи ТОВ “Півіейч Сторс Рус” місцевому бізнесмену Денису Щукіну, який був директором роздрібної мережі PVH в Росії.

Нова назва компанії – ТОВ “Рітейл Екселенс”, а Щукін став її генеральним директором.

Повідомляється, що в профілі бізнесмена в LinkedIn написано, що до PVH він працював у російському представництві Adidas.

PVH оголосила про своє вихід з Росії у березні 2022 року через повномасштабну війну проти України. У звітності за першу половину 2023 року компанія повідомила, що повністю припинила свою діяльність у РФ, як у роздрібному, так і в гуртовому сегментах.


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