Суспільство

Американську авіабазу в Іраку атакували ракетами: є поранені 
6 Серпня 2024 07:50
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ракети, сша
Ілюстративне фото / Reuters

Внаслідок атаки на авіабазу в Іраку щонайменше п’ятеро американських військовослужбовців отримали поранення.

Про це пише Reuters з посиланням на неназваних американських офіційних осіб.

Дві ракети “Катюша” були випущені по авіабазі Аль-Асад на заході Іраку, повідомили два джерела в іракських службах безпеки. Одне з іракських джерел безпеки повідомило, що ракети впали на базу. Незрозуміло, чи була атака пов’язана з погрозами Ірану вжити заходів у відповідь на вбивства.

У середу Іран заявив, що США несуть відповідальність за вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії в Тегерані через підтримку Ізраїлю.

Представники США, які побажали залишитися анонімними, повідомили, що один із американців отримав серйозні поранення. За їх словами, кількість жертв ґрунтувалася на початкових звітах, які ще можуть змінитися.

“Персонал бази проводить оцінку збитків після атаки”, – додав один із чиновників.


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