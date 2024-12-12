Політика

Американські  законодавці просять розвідку оцінити ризики у разі припинення допомоги Україні
12 Грудня 2024 08:26
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Американські законодавці пропонують доручити розвідці оцінити наслідки для національної безпеки США у разі припинення допомоги Україні. Як повідомляє The Hill, відповідне положення вони хочуть включити до Закону про дозвіл на національну оборону, за який незабаром голосуватиме Палата представників.

Ініціатива передбачає підготовку звіту керівниками Національної розвідки, Розвідувального управління Міноборони та Головного розвідувального управління. 

Документ має оцінити:

  •  вплив американської допомоги на обороноздатність України;
  •  наслідки можливого припинення військової та економічної підтримки;
  •  вплив відмови чи дозволу на використання далекобійних ракет для ударів по Росії.

Законодавці також наполягають на аналізі наслідків можливої поразки України для інтересів національної безпеки США, зокрема ймовірної ескалації агресії з боку Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї.

Звіт повинен бути поданий у несекретній формі із можливим секретним додатком та надісланий до відповідних комітетів Конгресу протягом 90 днів після підписання закону. Законодавці також звертають увагу на те, що в розробці звіту можуть брати участь як нинішні керівники розвідки адміністрації Джо Байдена, так і потенційні кандидати, призначені Дональдом Трампом після його інавгурації.


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