Політика

Трамп запросив Сі Цзінпіня на свою інавгурацію, – ЗМІ
12 Грудня 2024 08:05
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Обраний президент США Дональд Трамп запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію, яка відбудеться 20 січня.

Як повідомляє Reuters, реакція китайської сторони на цю пропозицію поки не оголошена. Раніше Китай ніколи не був представлений на інавгурації президента США на найвищому рівні, що може зробити цей крок безпрецедентним.

Трамп у своїй передвиборчій кампанії обіцяв жорстку економічну політику щодо Китаю, зокрема запровадження додаткового 10% мита на китайські товари. Крім того, до своєї майбутньої адміністрації він залучає політиків із жорсткою позицією щодо Пекіна, серед яких сенатор Марко Рубіо, який, імовірно, стане державним секретарем.

Водночас Трамп стверджує, що підтримує добрі стосунки із Сі Цзіньпінем і нещодавно мав з ним телефонну розмову.


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