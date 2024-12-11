Президент Зеленський прокоментував ймовірність визнання ТОТ російськими

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не може юридично визнати тимчасово окуповані території частиною Росії.

Про це він сказав в інтервʼю CBN.

“Ми не можемо юридично визнати наші території, які окуповані Росією, частиною Росії. Це неможливо за Конституцією України, за законами, і це призведе до розколу всередині суспільства. Найсильніша наша зброя під час повномасштабної війни — це єдність нації. Тому не можна проводити такі дії, які можуть розділити наше суспільство,” — наголосив Зеленський.

Він також підкреслив, що з наявною допомогою і технікою від партнерів, українські Сили оборони могли б продовжувати тиск на фронті, але в умовах обмежених ресурсів деякі питання можуть бути вирішені дипломатичним шляхом.

Проте Президент чітко заявив, що Україна не визнає юридично окуповані Росією території як частину Росії:

“Якщо ми юридично визнаємо тимчасово окуповані території російськими, це означає, що ми їм пробачаємо. Це дає можливість Росії заспокоїтися, і створює поганий прецедент для інших конфліктів у світі. Тому юридично це неможливо,” — зазначив він.