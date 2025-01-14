В Одесі вилучили рідкісний артефакт часів Римської імперії, що намагалися продати через аукціон

В Одесі правоохоронці конфіскували рідкісну фібулу I-II століття, яку намагалися продати через аукціон Violity.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Артефакт вагою 18,6 г, який належить до германських культур, був виставлений за стартову ціну 170 тисяч гривень. Продавець був виявлений і затриманий, а фібулу передадуть для зберігання та дослідження до Національного музею історії України після завершення експертизи.

Розслідування проводять за частиною 1 статті 193 Кримінального кодексу України — незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна. За це передбачено штраф у розмірі від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, до 240 годин громадських робіт або до двох років виправних робіт чи пробаційного нагляду.