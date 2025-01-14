Росіяни заочно засудили мера Дніпра Філатова до дев’яти років колонії

Басманний районний суд Москви заочно засудив мера українського міста Дніпро Бориса Філатова до дев’яти років колонії у справі про поширення “фейків” про російських військових і розпалювання ненависті.

У російській прокуратурі уточнили, що “претензії” до Філатова пов’язані з публікаціями в соцмережах. Зокрема, йдеться про пост, опублікований у квітні 2022 року.

Йдеться про пост, який Філатов опублікував у фейсбуці та телеграмі 3 квітня 2022 року. Це сталося після того, як Сили оборони України звільнили місто Буча на Київщині, і журналісти почали публікувати фотографії з тілами мирних жителів, убитих російськими окупантами.

“Бачу, як усіх нас захльостує ненависть після того, що нелюди творили на Київщині. Але закатованих, розстріляних, живцем спалених уже не повернути… Настав час холодної люті. Тепер у нас є повне моральне право, спокійно і з абсолютно незамутненим розумом вбивати цих нелюдів уже по всьому світу, необмежену кількість часу та у максимально великих кількостях”, – писав мер.