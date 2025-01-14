Політика

Росіяни заочно засудили мера Дніпра Філатова до дев’яти років колонії
14 Січня 2025 16:45
читать на русском →
Мер Дніпра Борис Філатов / Фото: facebook/Borys Filatov
Мер Дніпра Борис Філатов / Фото: facebook/Borys Filatov

Басманний районний суд Москви заочно засудив мера українського міста Дніпро Бориса Філатова до дев’яти років колонії у справі про поширення “фейків” про російських військових і розпалювання ненависті.

У російській прокуратурі уточнили, що “претензії” до Філатова пов’язані з публікаціями в соцмережах. Зокрема, йдеться про пост, опублікований у квітні 2022 року.

Йдеться про пост, який Філатов опублікував у фейсбуці та телеграмі 3 квітня 2022 року. Це сталося після того, як Сили оборони України звільнили місто Буча на Київщині, і журналісти почали публікувати фотографії з тілами мирних жителів, убитих російськими окупантами.

“Бачу, як усіх нас захльостує ненависть після того, що нелюди творили на Київщині. Але закатованих, розстріляних, живцем спалених уже не повернути… Настав час холодної люті. Тепер у нас є повне моральне право, спокійно і з абсолютно незамутненим розумом вбивати цих нелюдів уже по всьому світу, необмежену кількість часу та у максимально великих кількостях”, – писав мер.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
14 Січня 2025 17:40

Електронні направлення на ВЛК з’являться в “Резерв+” вже у січні
14 Січня 2025 18:02

“Метінвест” призупиняє роботу Покровської шахти
14 Січня 2025 16:28

У Росії стався масштабний збій у роботі інтернету
14 Січня 2025 16:10

Генштаб відреагував на інформацію про переведення техперсоналу Повітряних сил у піхоту
14 Січня 2025 15:34

Сили оборони здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах РФ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
усі думки