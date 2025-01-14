Майбутня адміністрація Трампа підтримує конфіскацію російських активів, – CNN

Обраний президент США Дональд Трамп і його команда схвалюють зусилля чинної адміністрації щодо конфіскації заморожених російських активів на суму $300 мільярдів.

Ці кошти розглядаються як важіль для переговорів із Росією щодо завершення війни в Україні, повідомляє CNN.

Чинний президент Джо Байден і його адміністрація працюють над тим, щоб переконати європейських союзників підтримати переведення цих коштів на спеціальний рахунок, який буде доступний лише в рамках мирної угоди. Проте ЄС поки висловлює побоювання через можливе порушення міжнародного права.

Команда Трампа, включаючи сенатора Марко Рубіо та радника з нацбезпеки Майка Волца, погоджується з цією стратегією, вважаючи, що ці гроші можуть підштовхнути Росію до переговорів.