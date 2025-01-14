Кримінал

На Вінниччині затримали двох російських диверсантів
14 Січня 2025 16:19
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Служба безпеки та Національна поліція затримали двох ворожих поплічників, які займалися підпалами на Вінниччині. Головними “цілями” фігурантів були автомобілі ЗСУ та волонтерських організацій.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

“Зловмисниками виявилося двоє місцевих безробітних віком 18 та 37 років. Вони шукали “легкі гроші” у Телеграм-каналах, де згодом потрапили у поле зору російських спецслужб”, – йдеться у повідомленні.

Затриманні поплічники РФ / Фото: СБУ
  • Одного зі зловмисників затримано коли він підпалив мультівен ветерана ЗСУ, який використовував авто для перевезення волонтерської допомоги. Після підпалу волонтерського авто зловмисник мав здійснити серію диверсій на об’єктах Укрзалізниці.
  • Інший фігурант отримав вказівку на підпал військових вантажівок типу “Урал” і “КрАЗ”. Зловмисник підготувався до вчинення злочину, але СБУ і Нацполіція спрацювали на випередження і затримали зловмисника, коли він збирався підпалити вантажівки ЗСУ.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.


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