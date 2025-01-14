На Вінниччині затримали двох російських диверсантів

Служба безпеки та Національна поліція затримали двох ворожих поплічників, які займалися підпалами на Вінниччині. Головними “цілями” фігурантів були автомобілі ЗСУ та волонтерських організацій.
Про це повідомили у прес-центрі СБУ.
“Зловмисниками виявилося двоє місцевих безробітних віком 18 та 37 років. Вони шукали “легкі гроші” у Телеграм-каналах, де згодом потрапили у поле зору російських спецслужб”, – йдеться у повідомленні.
- Одного зі зловмисників затримано коли він підпалив мультівен ветерана ЗСУ, який використовував авто для перевезення волонтерської допомоги. Після підпалу волонтерського авто зловмисник мав здійснити серію диверсій на об’єктах Укрзалізниці.
- Інший фігурант отримав вказівку на підпал військових вантажівок типу “Урал” і “КрАЗ”. Зловмисник підготувався до вчинення злочину, але СБУ і Нацполіція спрацювали на випередження і затримали зловмисника, коли він збирався підпалити вантажівки ЗСУ.
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.