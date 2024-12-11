Суспільство

У Instagram, Facebook та WhatsApp стався збій
11 Грудня 2024 20:47
читать на русском →
соцмережі
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Користувачі повідомляють про масові збої в роботі сервісів компанії Meta: Facebook, Messenger, Instagram і WhatsApp.

Про це відчать дані сервісу DownDetector.

Кількість скарг на роботу платформ уже сягнула десятків тисяч.

Зокрема, користувачі повідомляють про неможливість надсилати повідомлення в WhatsApp, а також про проблеми з входом у Facebook та Instagram.

На офіційній сторінці Meta, де відображається статус бізнес-продуктів компанії, наразі жодної інформації про збої немає.

Видання The Verge також зазначає, що проблеми зачепили сервіс Threads.

“DownDetector зафіксував різке зростання скарг на роботу Facebook, WhatsApp, Messenger та Instagram. Наприклад, на сторінці Instagram було зареєстровано понад 70 000 повідомлень про несправності, а щодо Facebook — понад 100 000”, — повідомляє The Verge.

Meta поки не надала офіційного коментаря на запит видання.

Reuters додає, що деякі користувачі Facebook та Instagram писали у соцмережі X про труднощі з входом у акаунти. З’являлися повідомлення про помилки із текстом “Щось пішло не так” і обіцянкою Meta виправити ситуацію.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
11 Грудня 2024 19:25

Зеленський: Україна має отримати запрошення в НАТО для всієї своєї території
11 Грудня 2024 18:49

Обшуки в УЗ: посадовцям вручили 10 підозр через квитки за 300-500 євро
11 Грудня 2024 17:25

Байден підписав секретний меморандум з нацбезпеки перед поверненням Трампа
11 Грудня 2024 16:21

Трамп налаштований на справедливий мир — ОП України
11 Грудня 2024 10:52

Трамп назвав війну Росії проти України своїм головним пріоритетом у зовнішній політиці
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саши Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
усі думки