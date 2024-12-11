У Instagram, Facebook та WhatsApp стався збій

Користувачі повідомляють про масові збої в роботі сервісів компанії Meta: Facebook, Messenger, Instagram і WhatsApp.

Про це відчать дані сервісу DownDetector.

Кількість скарг на роботу платформ уже сягнула десятків тисяч.

Зокрема, користувачі повідомляють про неможливість надсилати повідомлення в WhatsApp, а також про проблеми з входом у Facebook та Instagram.

На офіційній сторінці Meta, де відображається статус бізнес-продуктів компанії, наразі жодної інформації про збої немає.

Видання The Verge також зазначає, що проблеми зачепили сервіс Threads.

“DownDetector зафіксував різке зростання скарг на роботу Facebook, WhatsApp, Messenger та Instagram. Наприклад, на сторінці Instagram було зареєстровано понад 70 000 повідомлень про несправності, а щодо Facebook — понад 100 000”, — повідомляє The Verge.

Meta поки не надала офіційного коментаря на запит видання.

Reuters додає, що деякі користувачі Facebook та Instagram писали у соцмережі X про труднощі з входом у акаунти. З’являлися повідомлення про помилки із текстом “Щось пішло не так” і обіцянкою Meta виправити ситуацію.