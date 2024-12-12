Політика

Палата представників Конгресу прибрала ленд-ліз Україні з військового бюджету на 2025 рік
12 Грудня 2024 08:37
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допомога, сша
Військові США готують боєприпаси 155-мм для України / Фото: Міноборони США

У схваленому Палатою представників США оборонному бюджеті на 2025 рік не передбачено продовження дії закону про лендліз для України, повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

В ухваленому документі також не закладено нових коштів на Ініціативу з безпекової підтримки України (Ukraine Security Assistance Initiative), оскільки $300 мільйонів на 2025 рік були заздалегідь виділені минулорічним законопроєктом.

Маркарова зазначила, що законопроєкт NDAA, затверджений раніше Сенатом, містив пункт про продовження терміну дії закону про лендліз, однак цей пункт був вилучений з фінальної редакції документа.

“Посольство продовжує вести активну роботу по збереженню цього механізму, який, зокрема передбачається у двопартійному та двопалатному законопроекті “Stand with Ukraine Act”, – повідомила Маркарова.


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