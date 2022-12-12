Техно

Американські вчені досягли грандіозного прориву в ядерному синтезі

12 Грудня 2022 19:29
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ядерний синтез

Вчені США досягли довгоочікуваного прориву в галузі ядерного синтезу, повідомляє CNN.

Вперше в історії американські вчені з National Ignition Facility в Національній лабораторії Лоуренса Лівермора в Каліфорнії (на фото) успішно провели реакцію ядерного синтезу, що призвело до чистого приросту енергії, підтвердило джерело CNN, знайоме з проектом.

Очікується, що Міністерство енергетики США офіційно оголосить про прорив у вівторок.

“Результат експерименту — величезний крок у багаторічному прагненні вивільнити нескінченне джерело чистої енергії, яке могло б допомогти покінчити із залежністю від викопного палива. Дослідники десятиліттями намагалися відтворити ядерний синтез, відтворивши синтез, який живить Сонце.

Ядерний синтез відбувається, коли два або більше атома зливаються в один великий процес, який генерує величезну кількість енергії у вигляді тепла.

Міністр енергетики США Дженніфер Гренхольм у вівторок зробить заяву про «великий науковий прорив», повідомило міністерство”, – пише CNN.


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