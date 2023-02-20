Кримінал

Американські спецслужби відзначили роботу київських патрульних

20 Лютого 2023 17:00
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поліція, байден

Візит президента США до Києва відбувся без порушень громадського порядку. Про це повідомили в патрульній поліції.

“Заходи відбулися без порушень. Отримали багато схвальних відгуків від американських колег. Дякуємо нашим громадянам за розуміння та дотримання порядку”, – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Патрульні забезпечили охорону публічного порядку та безпеки, а також безпеку дорожнього руху під час візиту.

“Без перебільшень — це (візит Байдена) історичний день. Це велика честь для нашої країни та твердий жест підтримки українців й сигнал рішучості у боротьбі проти ворога”, – наголосили в поліції.


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