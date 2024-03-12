Американська розвідка заявила, що РФ уникає прямого конфлікту з США та НАТО

Росія майже напевно не хоче прямого військового конфлікту з силами США і НАТО і продовжуватиме асиметричну активність нижче того рівня, який, за її оцінками, є порогом військового конфлікту в глобальному масштабі.

Про це йдеться у щорічній оцінці загроз за 2024 рік, опублікованій офісом директора національної розвідки США, передає Суспільне.

Зазначається, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, вважає, що Росія притупила зусилля України з відвоювання значних територій, що його підхід до перемоги у війні приносить свої плоди і що підтримка України з боку Заходу і США є обмеженою, особливо у світлі війни між Ізраїлем і ХАМАСом.

При цьому, наголошується у звіті, Путін підірвав геополітичне, економічне та військове відродження Росії і завдав шкоди її міжнародній репутації широкомасштабним вторгненням в Україну. Тим не менш, Росія впроваджує політику, спрямовану на пом’якшення цих втрат, і використовує міжнародні відносини, щоб мінімізувати збитки, пов’язані з санкціями, і відновити довіру до себе як до великої держави.

Так, глибока економічна взаємодія Москви з Пекіном забезпечує Росії великий ринок збуту для її енергоносіїв і товарів, більший захист від майбутніх санкцій і сильнішого партнера у протистоянні зі Сполученими Штатами. Наголошується, що Китай, безумовно, є найважливішим торговельним партнером Росії, двосторонній товарообіг з яким у 2023 році сягає понад 220 мільярдів доларів США, що вже на 15 відсотків перевищує їхній рекордний загальний обсяг у 2022 році.

Москва продовжуватиме використовувати всі доступні джерела для просування своїх інтересів і намагатиметься підірвати Сполучені Штати та їхніх союзників, але вона стикається з низкою викликів, таких як відрив від західних ринків і технологій, а також втеча людського капіталу. Вона буде пробувати примушувати до співпраці і послабити єдність Заходу щодо України, вдаватися до військового і безпекового залякування, зловмисного впливу, кібероперацій, шпигунства і хитрощів, йдеться у звіті розвідників.

Наголошується, що агресивна війна Росії проти України призвела до величезних збитків як всередині країни, так і за її межами, але Росія залишається стійким і дієздатним супротивником у широкому спектрі сфер і прагне просувати і захищати свої інтереси в усьому світі, а також підривати позиції Сполучених Штатів і Заходу.

“Зміцнення зв’язків Росії з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю з метою посилення її оборонного виробництва і економіки є серйозним викликом для Заходу і партнерів. Росія продовжуватиме переслідувати свої інтереси у конкурентний, а іноді конфронтаційний і провокаційний спосіб і намагатиметься впливати на інші країни на пострадянському просторі тією чи іншою мірою”, — відзначили у розвідці США.

Зазначається, що ВВП Росії перебуває на траєкторії помірного зростання у 2024 році, але її довгострокова конкурентоспроможність знизилася порівняно з довоєнними прогнозами. Росія збільшила соціальні витрати, що, ймовірно, зменшило негативну реакцію громадськості, і підвищила корпоративні податки, що забезпечило більшу гнучкість бюджету та можливості фінансування.

Так, Москва успішно перенаправила більшу частину свого експорту нафти морським транспортом і, ймовірно, продає значні обсяги понад граничні ціни на сиру нафту і нафтопродукти, які набули чинності в грудні 2022 року і лютому 2023 року.