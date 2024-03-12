Політика

Американська розвідка заявила, що РФ уникає прямого конфлікту з США та НАТО

12 Березня 2024 09:27
читать на русском →
сша, нато, рф
Кремль / Getty Images

Росія майже напевно не хоче прямого військового конфлікту з силами США і НАТО і продовжуватиме асиметричну активність нижче того рівня, який, за її оцінками, є порогом військового конфлікту в глобальному масштабі.

Про це йдеться у щорічній оцінці загроз за 2024 рік, опублікованій офісом директора національної розвідки США, передає Суспільне.

Зазначається, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, вважає, що Росія притупила зусилля України з відвоювання значних територій, що його підхід до перемоги у війні приносить свої плоди і що підтримка України з боку Заходу і США є обмеженою, особливо у світлі війни між Ізраїлем і ХАМАСом.

При цьому, наголошується у звіті, Путін підірвав геополітичне, економічне та військове відродження Росії і завдав шкоди її міжнародній репутації широкомасштабним вторгненням в Україну. Тим не менш, Росія впроваджує політику, спрямовану на пом’якшення цих втрат, і використовує міжнародні відносини, щоб мінімізувати збитки, пов’язані з санкціями, і відновити довіру до себе як до великої держави.

Так, глибока економічна взаємодія Москви з Пекіном забезпечує Росії великий ринок збуту для її енергоносіїв і товарів, більший захист від майбутніх санкцій і сильнішого партнера у протистоянні зі Сполученими Штатами. Наголошується, що Китай, безумовно, є найважливішим торговельним партнером Росії, двосторонній товарообіг з яким у 2023 році сягає понад 220 мільярдів доларів США, що вже на 15 відсотків перевищує їхній рекордний загальний обсяг у 2022 році.

Москва продовжуватиме використовувати всі доступні джерела для просування своїх інтересів і намагатиметься підірвати Сполучені Штати та їхніх союзників, але вона стикається з низкою викликів, таких як відрив від західних ринків і технологій, а також втеча людського капіталу. Вона буде пробувати примушувати до співпраці і послабити єдність Заходу щодо України, вдаватися до військового і безпекового залякування, зловмисного впливу, кібероперацій, шпигунства і хитрощів, йдеться у звіті розвідників.

Наголошується, що агресивна війна Росії проти України призвела до величезних збитків як всередині країни, так і за її межами, але Росія залишається стійким і дієздатним супротивником у широкому спектрі сфер і прагне просувати і захищати свої інтереси в усьому світі, а також підривати позиції Сполучених Штатів і Заходу.

“Зміцнення зв’язків Росії з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю з метою посилення її оборонного виробництва і економіки є серйозним викликом для Заходу і партнерів. Росія продовжуватиме переслідувати свої інтереси у конкурентний, а іноді конфронтаційний і провокаційний спосіб і намагатиметься впливати на інші країни на пострадянському просторі тією чи іншою мірою”, — відзначили у розвідці США.

Зазначається, що ВВП Росії перебуває на траєкторії помірного зростання у 2024 році, але її довгострокова конкурентоспроможність знизилася порівняно з довоєнними прогнозами. Росія збільшила соціальні витрати, що, ймовірно, зменшило негативну реакцію громадськості, і підвищила корпоративні податки, що забезпечило більшу гнучкість бюджету та можливості фінансування.

Так, Москва успішно перенаправила більшу частину свого експорту нафти морським транспортом і, ймовірно, продає значні обсяги понад граничні ціни на сиру нафту і нафтопродукти, які набули чинності в грудні 2022 року і лютому 2023 року.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Березня 2024 11:41

Юсов прокоментував пожежі на російських об’єктах
12 Березня 2024 10:45

У Ватикані пояснили заяву Папи про мирні переговори
12 Березня 2024 10:34

Окупанти обстріляли 6 ракетами С-300 по Донеччині: є жертви
12 Березня 2024 10:14

У Disney пояснили, чому “20 днів у Маріуполі” вирізали з міжнародної телеверсії “Оскара”
12 Березня 2024 09:27

Американська розвідка заявила, що РФ уникає прямого конфлікту з США та НАТО
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду
Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
усі думки