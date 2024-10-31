Американська компанія Skydio, яка постачає Україні дрони, потрапила під китайські санкції

Skydio, один з найбільших в США виробник безпілотників, зіткнувся з кризою ланцюжка поставок після того, як Пекін наклав санкції на компанію.

Виробник шукає нових постачальників і звернувся по допомогу до Білого дому, пише Financial Times.

Skydio постачає для українських військових дрони-розвідники, зокрема свою новітню модель X10, яка першою серед американських безпілотників успішно пройшла тести на стійкість до радіоелектронної боротьби. За інформацією Financial Times, Україна замовила тисячі таких дронів.

Генеральний директор Skydio Адам Брай зазначив, що ця ситуація стала “моментом істини” для індустрії дронів, підкреслюючи, що дії китайського уряду спрямовані на використання ланцюгів постачання як інструменту для посилення свого впливу і знищення американських виробників дронів. Це загрожує збільшенням залежності від китайських постачальників.

Компанія Skydio у відповідь на виклики активно шукає альтернативних постачальників, а також запровадила обмеження на постачання запасних батарей до своїх дронів, щоб забезпечити безперервну роботу своїх пристроїв в умовах підвищеного попиту.