Суспільство

Америка запроваджує санкції проти одного з підрозділів ЦАХАЛу

22 Квітня 2024 07:50
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ізраїль, сша
ЦАХАЛ / Getty Images

Америка планує вперше оголосити санкції проти одного з підрозділів ЦАХАЛ, влада Ізраїлю обурена.

Про це передає АР.

Хоча американські посадовці відмовилися назвати підрозділ, який потрапить під санкції, ізраїльські лідери та ЗМІ ідентифікували його як «Нецах Єгуда» – піхотний батальйон, створений приблизно чверть століття тому для залучення до армії представників ультраортодоксальних єврейських громад.

Ізраїльські посадовці засудили очікуване рішення як несправедливе й пообіцяли протистояти йому.

«Якщо хтось думає, що може накласти санкції на підрозділ ЦАХАЛу, то я боротимуся з цим усіма силами», – заявив прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу.

Військова структура «Нецах Єгуда» («Юдея назавжди») базувалася на окупованому Західному березі річки Йордан, деякі її члени були пов’язані з порушеннями прав палестинців.

Підрозділ потрапив під жорстку критику США у 2022 році після того, як американця палестинського походження 78-річного Омара Асада знайшли мертвим після його затримання на контрольно-пропускному пункті на Західному березі. Вважається, що він загинув від насильницьких дій ізраїльських військових.

ЦАХАЛ відмовився від покарання винуватців, заявивши, що не бачить безпосереднього зв’язку дій військових зі смертю громадянина США.

На тлі суперечки зі США Ізраїль наприкінці 2022 року передислокував «Нецах Єгуда» із Західного берега річки Йордан на північ Ізраїлю. Після нападу ХАМАСу 7 жовтня батальйон був переміщений до південного кордону з Газою.

У недільній заяві армія заявила, що солдати «Нецах Єгуда» беруть участь у воєнних діях у секторі Гази.

«Батальйон професійно й хоробро проводить операції відповідно до кодексу етики ЦАХАЛу і з повною відданістю міжнародному праву», – йдеться у заяві.


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