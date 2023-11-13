Америка придбала для України установки Gepard, – De Telegraaf

США викупили в Йорданії 60 самохідних зенітних установок Gepard для відправлення в Україну. Раніше ці установки Амману продали Нідерланди.

Про це повідомили джерела видання De Telegraaf, повідомляє РБК-Україна.

Зазначається, що американський уряд заплатив за транспортні засоби 110 млн євро.

Уряд прем’єр-міністра Марка Рютте у 2016 році продав Йорданії зброю німецького виробництва за 21 млн євро. Газета назвала суму “смішною ціною”. Тоді угоду розкритикували як таку, що послаблює Збройні сили Нідерландів.

Gepard може збивати літаки і вертольоти. Однак Україна використовуватиме ці системи переважно для захисту від безпілотників. Це дозволить заощадити боєприпаси для дорожчих зенітних систем, таких як Patriot або Iris-T, пише De Telegraaf.