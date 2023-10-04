Політика

Америка не надала візи російській делегації, яка мала взяти участь у переговорах «ядерної п’ятірки» 

4 Жовтня 2023 18:02
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росія, сша

Сполучені Штати не видали візи російським дипломатам, які мали взяти участь у консультаціях «ядерної п’ятірки» у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомляє газета «Коммерсант».

Зазначається, що візи не отримали два представники МЗС РФ, у тому числі високопоставлений дипломат, який мав очолити делегацію РФ на консультаціях «ядерної п’ятірки». Передбачалося, що 6 жовтня на полях заходів по лінії Першого комітету Генеральної асамблеї ООН (що займається роззброєнням та міжнародною безпекою) він разом з іншими російськими колегами докладно презентує програму російського головування у «п’ятірці».

Раніше російські дипломати описували пріоритети Москви для цього формату лише загалом, але вже було видно, що вони суттєво відрізняються від американських.

Коли і в якому форматі тепер відбудеться цей захід, поки що не зрозуміло.


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