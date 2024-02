Албанія планує відкрити посольство в Україні — Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з очільником зовнішньополітичного відомства Албанії Іглі Хасані поінформував, що країна має наміри відкрити власне посольство в Україні.

Про це Дмитро Кулеба написав у соцмережі X.

За словами глави української дипломатії, відкриття албанського посольства в Україні посилить двосторонні зв’язки між державами.

Також Кулеба розповів, що обговорив з Хасані співпрацю в оборонній сфері, з особливим акцентом на артилерійських боєприпасах для ЗСУ.

Зокрема міністр подякував Албанії за готовність приєднатися до основної групи з питань Спеціального трибуналу щодо злочинів російської агресії проти України.

