Агент ФСБ намагався вступити до школи “Армії дронів”

СБУ затримала у Києві агента РФ, який хотів вступити до школи “Армії дронів”, щоб шпигувати за українськими військовими. Ним виявився 49-річний підприємець з Києва, якого два місяці тому дистанційно завербував представник ФСБ.

Про це повідомляє СБУ.

“Відповідне завдання ворожий агент отримав від свого російського «куратора» наприкінці літа цього року. Для його виконання поплічник агресора намагався вступити на навчання до однієї з київських шкіл “Армії дронів”, – йдеться в повідомленні.

Після зарахування до закладу він мав встановити локації полігонів Сил оборони, де курсантів навчають управляти ударними та розвідувальними безпілотниками. Також він планував виявити місця базування українських спецпідрозділів БПЛА та їхніх дронів.

За наявними даними, окупанти готувались використати розвідінформацію свого агента для здійснення прицільних повітряних атак на об’єкти ЗСУ та Служби безпеки.

“Крім того, зловмисник обходив вулиці Києва і як пересічний мешканець фіксував локації українських захисників на території міста. У разі успішного виконання ворожих завдань, російські загарбники “гарантували” своєму агенту грошову винагороду, яка мала зайти на його банківську картку”, – розповіли в СБУ.

Співробітники спецслужби своєчасно викрили зловмисника і затримали його “на гарячому” під час фотографування ним однієї з військових частин у столиці.

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.