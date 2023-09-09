Економіка

Африканський Союз прийнятий до складу G20

9 Вересня 2023 10:27
читать на русском →
G20

Африканський Союз вступає до G20. Таку заяву зробив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді на відкритті саміту “великої двадцятки” у Нью-Делі вранці у суботу, 9 вересня.

“З вашої згоди я хотів би запросити голову Африканського Союзу зайняти своє місце повноправного члена G20”, – сказав Моді. Після цього глава АС, президент Коморських Островів Азалі Ассумані, підійшов до індійського прем’єра та обійняв його, передає DW.

Членство Африканського Союзу у G20 означає посилення ролі глобального Півдня у “Групі двадцяти”. Досі єдиною регіональною організацією, що входить до її складу, був Європейський Союз, членами якого є 27 держав.

До Африканського Союзу входять 54 африканські держави, суверенітет яких визнаний на міжнародному рівні, а також Західна Сахара, державність якої є спірною. Таким чином, АС представляє інтереси 1,3 млрд людей.


Теги:
Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Вересня 2023 12:10

Ердоган закликає піти на поступки РФ
9 Вересня 2023 12:24

Фотофакт: Наслідки землетрусу в Марокко
9 Вересня 2023 11:26

Що означає передислокація російських сил до Роботіного
9 Вересня 2023 11:06

Над Донецьком замайорів український прапор
9 Вересня 2023 10:27

Африканський Союз прийнятий до складу G20
Останні новини
усі новини

Думки

Юрий САПРОНОВ

Влада це не назавжди
Леонід Маслов

Весільний міністр Резников і воєнні Мавіки
Віталій ПОРТНИКОВ

Эрдоган уехал ни с чем
Александр КИРШ

Новые “мирные контуры”, или К чему подталкивают Украину
Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
усі думки