Африканський Союз прийнятий до складу G20

Африканський Союз вступає до G20. Таку заяву зробив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді на відкритті саміту “великої двадцятки” у Нью-Делі вранці у суботу, 9 вересня.

“З вашої згоди я хотів би запросити голову Африканського Союзу зайняти своє місце повноправного члена G20”, – сказав Моді. Після цього глава АС, президент Коморських Островів Азалі Ассумані, підійшов до індійського прем’єра та обійняв його, передає DW.

Членство Африканського Союзу у G20 означає посилення ролі глобального Півдня у “Групі двадцяти”. Досі єдиною регіональною організацією, що входить до її складу, був Європейський Союз, членами якого є 27 держав.

До Африканського Союзу входять 54 африканські держави, суверенітет яких визнаний на міжнародному рівні, а також Західна Сахара, державність якої є спірною. Таким чином, АС представляє інтереси 1,3 млрд людей.