Політика

Африканські лідери їдуть у Москву говорити про мир в Україні

22 Травня 2023 11:12
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зерновий коридор

Лідери шести африканських країн: Єгипту, Конго, ПАР, Сенегалу, Уганди та Замбії планують переговори з Росією та Україною щодо мирного процесу, а також закупівлі Африкою російських добрив в умовах санкцій, повідомило видання Associated Press.

Переговори, ймовірно, відбудуться у червні, повідомив AP під час перебування в Москві міжнародний переговорник Жан-Ів Олів’є, який був посередником угоди. Учасник переговорів запевнив, що і Кремль, і президент України Володимир Зеленський домовилися прийняти на окремих зустрічах делегацію шести африканських президентів. Переговори також отримали схвалення від США, Європейського Союзу, Африканського Союзу, Китаю та ООН, — сказав Олів’є.

Метою делегації лідерів африканських країн під час переговорів у Москві та Києві було б, як пише AP, «ініціювати мирний процес», а також розглянути, як їхні країни могли би платити підсанкційній Росії за експорт добрив, які так потрібні Африці. Питання поставок зерна та добрив є «ключовою відправною точкою» для Африки, — додає Associated Press.

У рамках цієї місії президенти також хотіли би поговорити з Києвом і Москвою про подальші спрощення експорту українського зерна, а також про можливість подальшого обміну полоненими.

Останніми днями українська влада повідомила про телефонні розмови Зеленського з головою Африканського Союзу Азалі Ассумані та президентом ПАР Сирілом Рамафосою.

Україна та Росія є основними постачальниками пшениці та інших зернових в Африку, а наслідки війни відчули на всьому континенті через стрімке зростання цін на паливо, зерно та добрива. Багато африканських країн продемонстрували небажання засудити російське вторгнення, утримавшись від голосування на Генасамблеї ООН щодо ухвалення резолюції, яка закликає Росію виплатити Україні військові репарації.

У квітні американська газета The New York Times оцінила, що ЗМІ в Африці за останній рік були переповнені проросійським контентом. В оприлюднених у квітні документах американської розвідки зазначено, що росіяни розробляли пропагандистську та маркетингову кампанію з використанням африканських ЗМІ, щоб схилити громадську думку в Африці до поглядів Росії на війну з Україною.


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