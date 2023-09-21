Суспільство

Аеродром “Саки” в окупованому Криму потрапив під удар, – ЗМІ

21 Вересня 2023 10:07
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сбу, крим

СБУ та ВМС цієї ночі завдали масштабного удару по військовому аеродрому “Саки” в окупованому Криму. Для атаки були застосовані безпілотники та ракети “Нептун”.

Про це РБК-Україна розповіли джерела у Службі безпеки України.

За даними наших джерел у СБУ, на летовищі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК “Панцирь”. Там же знаходилася база підготовки операторів БПЛА Mojaher. Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон.

Як повідомили виданню, удари Служби безпеки та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім – запустили ракети “Нептун”.

Тим часом російські пропагандистські Телеграм-канали підтверджують серйозні руйнування та втрати – пишуть про не менше 30 загиблих військових.

Своєю чергою в СБУ запевняють, що із кожним днем “бавовна” в Криму буде квітнути все більше – окупанти не можуть почувати себе в безпеці на окупованому півострові.


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Аеродром “Саки” в окупованому Криму потрапив під удар, – ЗМІ
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