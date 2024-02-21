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Adobe представила помічника на базі штучного інтелекту AI Assistant

21 Лютого 2024 10:35
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штучний інтелект
Скриншот з сайту Adobe

Американська компанія Adobe Systems запустила бета-версію помічника AI Assistant, який працює на базі штучного інтелекту. Він може аналізувати PDF-файли.

Там вказують, що помічник інтегрований у робочі процеси Reader і Acrobat і миттєво генерує підсумки й робить аналітику з довгих документів, відповідає на запитання та форматує інформацію для обміну в електронних листах, звітах і презентаціях.

AI Assistant використовує ті самі моделі штучного інтелекту та машинного навчання, що лежать в основі Acrobat Liquid Mode — технології, яка покращує макети PDF-файлів і додає функції прямо в процесі читання для більш зручного перегляду документів на смартфоні або планшеті.

«Штучний інтелект пропонує більш інтелектуальну роботу з документами, перетворюючи інформацію в PDF-файлах на практичний, професійно викладений контент», — сказав старший віцепрезидент Adobe Document Cloud Абгігян Моді.

Бета-версію Adobe користувачі Acrobat Individual, Pro, Teams і пробної версії Acrobat Pro зможуть випробувати з 20 лютого. А «найближчими днями й тижнями» у Reader з’являться інші функції AI Assistant.


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