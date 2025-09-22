Адміністрація Трампа планує застерегти вагітних щодо вживання парацетамолу: можливий ризик аутизму у дітей

Президент США Дональд Трамп анонсував масштабну ініціативу у сфері дослідження аутизму, яку офіційно представлять у Білому домі найближчим часом. За даними Washington Post, уряд планує попередити вагітних жінок про можливий зв’язок між застосуванням парацетамолу/ацетамінофену (Tylenol) на ранніх термінах вагітності та підвищеним ризиком аутизму у дітей.

Паралельно чиновники збираються представити лейковорин (leucovorin) як потенційний препарат для лікування аутизму. Перші клінічні дослідження, за участі дітей з діагнозом, показали значне покращення мовлення та розуміння.

До ініціативи залучені міністр охорони здоров’я Роберт Ф. Кеннеді-молодший, голова FDA Марті Макарі та директор NIH Джей Бхаттачар’я. Сам Трамп назвав майбутню заяву «однією з найважливіших медичних в історії країни», заявивши: «Я думаю, що ми знайшли відповідь на аутизм».

Оголошення супроводжуватиметься стартом нової програми NIH з фінансування 13 наукових команд, які досліджуватимуть причини й можливості лікування аутизму.

Водночас частина наукової спільноти висловлює застереження: результати досліджень потребують ретельної перевірки, а швидкі висновки можуть викликати сумніви у фахівців.