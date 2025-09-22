        Суспільство

        Адміністрація Трампа планує застерегти вагітних щодо вживання парацетамолу: можливий ризик аутизму у дітей

        Сергій Бордовський
        22 Вересня 2025 17:00
        читать на русском →
        Міністр охорони здоров'я та соціальних служб США Роберт Ф. Кеннеді-молодший обговорює аутизм на заході у квітні 2025 / Фото: Елізабет Франц/Reuters
        Міністр охорони здоров'я та соціальних служб США Роберт Ф. Кеннеді-молодший обговорює аутизм на заході у квітні 2025 / Фото: Елізабет Франц/Reuters

        Президент США Дональд Трамп анонсував масштабну ініціативу у сфері дослідження аутизму, яку офіційно представлять у Білому домі найближчим часом. За даними Washington Post, уряд планує попередити вагітних жінок про можливий зв’язок між застосуванням парацетамолу/ацетамінофену (Tylenol) на ранніх термінах вагітності та підвищеним ризиком аутизму у дітей.

        Паралельно чиновники збираються представити лейковорин (leucovorin) як потенційний препарат для лікування аутизму. Перші клінічні дослідження, за участі дітей з діагнозом, показали значне покращення мовлення та розуміння.

        До ініціативи залучені міністр охорони здоров’я Роберт Ф. Кеннеді-молодший, голова FDA Марті Макарі та директор NIH Джей Бхаттачар’я. Сам Трамп назвав майбутню заяву «однією з найважливіших медичних в історії країни», заявивши: «Я думаю, що ми знайшли відповідь на аутизм».

        Реклама
        Реклама

        Оголошення супроводжуватиметься стартом нової програми NIH з фінансування 13 наукових команд, які досліджуватимуть причини й можливості лікування аутизму.

        Водночас частина наукової спільноти висловлює застереження: результати досліджень потребують ретельної перевірки, а швидкі висновки можуть викликати сумніви у фахівців.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини