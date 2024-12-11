Адміністрація Байдена планує посилити санкції проти російської нафти до приходу Трампа, – Bloomberg

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість посилення санкцій щодо російської нафти. Нові обмежувальні заходи, за даними Bloomberg, планують ухвалити до того, як посаду президента обійме Дональд Трамп.

За словами джерел агентства, параметри санкцій ще обговорюють, передбачають, що вони торкнуться російського нафтового експорту, що має чинити подальший тиск на економіку РФ.

Як зазначає Bloomberg, ідеться про обмежувальні заходи, які адміністрація Байдена раніше не хотіла запроваджувати, побоюючись, що вони призведуть до зростання світових цін на енергоносії. Однак на тлі зниження світових цін на нафту і повернення на пост президента Дональда Трампа, адміністрація Байдена готова розглядати більш жорсткі заходи, вважають джерела агентства.

США після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вже заборонили імпорт російської нафти. Нові санкції, припускає Bloomberg, можуть торкнутися покупців нафти з РФ, а також тіньового флоту танкерів, що перевозять російську нафту. Про обмежувальні заходи щодо тіньового флоту, за даними джерел видання, Білий дім може оголосити в другій половині грудня.