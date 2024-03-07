Адміністрація Байдена обговорює надання Україні $200 млн із грошей Пентагону

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає варіант використання приблизно 200 мільйонів доларів із бюджету американської армії для оперативної підтримки України.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними статті, адміністрація Байдена розглядає можливість виділення зазначеної суми з фінансування армії США, щоб надати негайну допомогу Україні, особливо у світлі того, що великий пакет допомоги залишається заблокованим у Конгресі.

Згідно з інформацією, ці кошти могли б бути спрямовані на забезпечення критично необхідного озброєння, матеріалів та іншого обладнання, оскільки Україна стикається з дефіцитом артилерійських снарядів, особливо на тлі повільного просування російських військ за останні тижні.

Bloomberg зазначає, що обговорення використання невеликої частини резервів Пентагону підкреслює посилені зусилля Білого дому в пошуках будь-якої можливої підтримки для України. Проте передбачуване фінансування є значно меншим від запитаних президентом Байденом більш ніж 61 мільярда доларів допомоги Україні, який залишається заблокованим у Конгресі.