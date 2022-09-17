Кримінал

З’явилися супутникові знімки масового поховання біля Ізюму

17 Вересня 2022 14:25
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Компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки масового поховання, виявленого у місті Ізюм Харківської області після його звільнення українськими військами.

Перший знімок зроблено у березні 2022 року, другий – у серпні.


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