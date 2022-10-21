Кримінал

ЗСУ знищили ще шість танків та сотню окупантів Українські військові минулої доби ліквідували ще сотню окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 66 750 військових. Про це свідчать дані Генштабу. Загальні бойові втрати противника на 21 жовтня орієнтовно склали: особового складу – близько 66750 (+100);

танків – 2573 (+6);

бойових броньованих машин – 5258 (+3);

артилерійських систем – 1648 (+2);

РСЗВ – 372 (+0);

кошти ППО – 189 (+0);

літаків – 269 (+0);

вертольотів – 243 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1325 (+14);

крилаті ракети – 329 (+0);

кораблі/катери – 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4006 (+1);

спеціальна техніка – 147 (+0). Поділитися:



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