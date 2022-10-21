Кримінал

ЗСУ знищили ще шість танків та сотню окупантів

21 Жовтня 2022 09:08
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війна

Українські військові минулої доби ліквідували ще сотню окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 66 750 військових.

Про це свідчать дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника на 21 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 66750 (+100);
  • танків – 2573 (+6);
  • бойових броньованих машин – 5258 (+3);
  • артилерійських систем – 1648 (+2);
  • РСЗВ – 372 (+0);
  • кошти ППО – 189 (+0);
  • літаків – 269 (+0);
  • вертольотів – 243 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1325 (+14);
  • крилаті ракети – 329 (+0);
  • кораблі/катери – 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4006 (+1);
  • спеціальна техніка – 147 (+0).

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