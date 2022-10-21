ЗСУ знищили ще шість танків та сотню окупантів

Українські військові минулої доби ліквідували ще сотню окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 66 750 військових.
Про це свідчать дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника на 21 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 66750 (+100);
- танків – 2573 (+6);
- бойових броньованих машин – 5258 (+3);
- артилерійських систем – 1648 (+2);
- РСЗВ – 372 (+0);
- кошти ППО – 189 (+0);
- літаків – 269 (+0);
- вертольотів – 243 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1325 (+14);
- крилаті ракети – 329 (+0);
- кораблі/катери – 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4006 (+1);
- спеціальна техніка – 147 (+0).
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