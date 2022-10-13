ЗСУ збили ще 8 безпілотників, зокрема 6 дронів-камікадзе, — Генштаб

Підрозділи протиповітряної оборони України 13 жовтня збили ще 8 безпілотників, зокрема 6 дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed -136.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 13 жовтня.

У Генштабі кажуть, що авіація Сил оборони протягом 13 жовтня завдала 19 ударів. Підтверджено ураження більш як 13 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника.

Ракетні війська й артилерія ЗСУ протягом 13 жовтня вразили два пункти управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки і два склади боєприпасів.

А ще Генштаб зміг підтвердити ураження двох ворожих військових об’єктів у районі населеного пункту Бурчак Запорізької області. Удар з боку ЗСУ стався 12 жовтня. Втрати окупантів у цьому місці зараз уточнюють.