ЗСУ за добу знищили 370 окупантів, 25 БПЛА та 1 гелікоптер – Генштаб

Українські військові ліквідували за добу 370 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 66650 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 20.10 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 66650 (+370);
- танків – 2567 (+13);
- бойових броньованих машин – 5255 (+20);
- артилерійських систем – 1646 (+9);
- РСЗВ – 372 (+0);
- засоби ППО – 189 (+0);
- літаків – 269 (+0);
- гелікоптерів – 243 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1311 (+25);
- крилаті ракети – 329 (+6);
- кораблі/катери – 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4005 (+6);
- спеціальна техніка – 147 (+1).
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