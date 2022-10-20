Кримінал

ЗСУ за добу знищили 370 окупантів, 25 БПЛА та 1 гелікоптер – Генштаб Українські військові ліквідували за добу 370 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 66650 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 20.10 орієнтовно склали: особового складу – близько 66650 (+370);

танків – 2567 (+13);

бойових броньованих машин – 5255 (+20);

артилерійських систем – 1646 (+9);

РСЗВ – 372 (+0);

засоби ППО – 189 (+0);

літаків – 269 (+0);

гелікоптерів – 243 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1311 (+25);

крилаті ракети – 329 (+6);

кораблі/катери – 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4005 (+6);

спеціальна техніка – 147 (+1). Поділитися:



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