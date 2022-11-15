Кримінал

ЗСУ за добу ліквідували понад 700 окупантів, 25 ББМ та 13 танків Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 710 загарбників. Загалом Росія за час повномасштабної війни втратила вже 82 080 своїх військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.11 орієнтовно склали: особового складу – близько 82080 (+710) осіб ліквідовано,

танків – 2861 (+13) од,

бойових броньованих машин – 5773 (+25) од,

артилерійських систем – 1850 (+11) од,

РСЗВ – 393 (+0) од,

засобів ППО – 208 (+2) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1511 (+2),

крилатих ракет – 399 (+0),

кораблів /катерів – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4351 (+35) од,

спеціальної техніки – 160 (+0). Поділитися:



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