ЗСУ за день ліквідували півтисячі російських окупантів

Українські війська минулої доби ліквідували ще 530 окупантів. Усього з початку повномасштабної війни Росія втратила майже 66 тисяч своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 18.10 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 65 850 (+530) осіб ліквідовано,
- танків – 2548 (+11) од,
- бойових броньованих машин – 5219 (+14) од,
- артилерійських систем – 1622 (+23) од,
- РСЗВ – 372 (+6) од,
- засоби ППО – 188 (+1) од,
- літаків – 268 (+0) од,
- гелікоптерів – 242 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1276 (+35),
- крилаті ракети – 318 (+2),
- кораблі /катери – 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3985 (+16) од,
- спеціальна техніка – 144 (+0).
Поділитися: