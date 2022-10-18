Кримінал

ЗСУ за день ліквідували півтисячі російських окупантів Українські війська минулої доби ліквідували ще 530 окупантів. Усього з початку повномасштабної війни Росія втратила майже 66 тисяч своїх військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 18.10 орієнтовно склали: особового складу – близько 65 850 (+530) осіб ліквідовано,

танків – 2548 (+11) од,

бойових броньованих машин – 5219 (+14) од,

артилерійських систем – 1622 (+23) од,

РСЗВ – 372 (+6) од,

засоби ППО – 188 (+1) од,

літаків – 268 (+0) од,

гелікоптерів – 242 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1276 (+35),

крилаті ракети – 318 (+2),

кораблі /катери – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3985 (+16) од,

спеціальна техніка – 144 (+0). Поділитися:



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