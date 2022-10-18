Кримінал

ЗСУ за день ліквідували півтисячі російських окупантів

18 Жовтня 2022 09:30
66
війна

Українські війська минулої доби ліквідували ще 530 окупантів. Усього з початку повномасштабної війни Росія втратила майже 66 тисяч своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 18.10 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 65 850 (+530) осіб ліквідовано,
  • танків – 2548 (+11) од,
  • бойових броньованих машин – 5219 (+14) од,
  • артилерійських систем – 1622 (+23) од,
  • РСЗВ – 372 (+6) од,
  • засоби ППО – 188 (+1) од,
  • літаків – 268 (+0) од,
  • гелікоптерів – 242 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1276 (+35),
  • крилаті ракети – 318 (+2),
  • кораблі /катери – 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3985 (+16) од,
  • спеціальна техніка – 144 (+0).

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