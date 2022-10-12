Кримінал

ЗСУ відбили атаки окупантів на Донбасі та атакували шість ЗРК, – Генштаб

12 Жовтня 2022 19:01
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війна

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. ЗСУ відбили атаки ворога на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим, намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Противник продовжує порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони і звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та житлових районах.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Триває комплексна перевірка збройних сил республіки білорусь з відпрацюванням навчально-бойових завдань. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування БПЛА “Shahed-136” з території республіки білорусь.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

  • на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Миропілля, Стукалівка, Середина Буда, Рожковичі і Павлівка Сумської області. Також ворог задіяв ударні БпЛА;
  • на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Стрілеча та Уди. БпЛА задіяно для коригування вогню артилерії;
  • на Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Зарічне, Серебрянка, Спірне, Терни та Торське. Ворог здійснює мінування мостових переходів;
  • на Бахмутському напрямку противник завдавав вогневого ураження вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк та Залізне;
  • на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Первомайське, Олександропіль, Новокалинове, Мар’їнка, Пречистівка, Золота Нива та Тоненьке.
  • На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Вогневого впливу зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них – Новосілка, Залізничне, Білогір’я, Времівка, Малинівка, Нескучне, Оріхів, Чарівне та Ольгівське.
  • На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 40 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Ворог намагається компенсувати значні втрати за рахунок нових партій мобілізованих громадян російської федерації, які пройшли прискорену підготовку.

За минулу добу підрозділи сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Новосадове, Бахмутське, Іванград, Бахмут, Соледар, Спірне, Майорськ та Красногорівка.

Авіація сил оборони завдала 27 ударів. Підтверджено ураження більш як 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 10 БПЛА та 4 вертольоти ворога.

Ракетні війська і артилерія уразили 3 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 4 склади боєприпасів. Окрім того, в зону вогневого ураження також потрапили позиції ППО та РЕБ й інші військові цілі.


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