Кримінал

ЗСУ вдарили по готелю з “кадирівцями” на трасі “Донецьк – Маріуполь”

1 Листопада 2022 11:54
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війна

У Волноваcі на Донеччині “знешкоджено” близько 10 одиниць військової техніки внаслідок влучання снаряду у готель, де базувалися кадирівці.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Окупаційні пропагандисти почали “плач Ярославни”, бо бавовна завітала на цивільну дорогу Маріуполь-Донецьк.

Наші джерела кажуть, що було влучання в готель “Ахтамар” по трасі Маріуполь-Донецьк, де розташовувалися кадирівці, знешкоджено близько 10 одиниць військової техніки. Чекаємо на приємне збільшення цифр втрат в офіційних повідомленнях Генштабу України”, – повідомив Андрющенко.

До цього Андрющенко повідомив, що дорога Маріуполь-Донецьк використовується для перевезення військової техніки щодня, у тому числі з російського Новоазовська та кримського напрямку.

Він стверджує, що окупанти спокійно паркують на ніч військові вантажівки з БК прямо на подвір’ї цивільних. За його словами, фото зроблене у селищі поблизу Маріуполя одну ніч тому.


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