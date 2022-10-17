Кримінал

ЗСУ на півдні знищили ворожий “Тор” та півсотні росіян

17 Жовтня 2022 07:10
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війна

ЗСУ на півдні ліквідували ворожий зенітно-ракетний комплекс “Тор” та щонайменше 50 російських військових.

Про це повідомляє ОК “Південь”.

Решта втрат росіян:

  • два танки;
  • три крупнокаліберні гаубиці  типу “Мста”;
  • гармата типу “Гіацинт”;
  • самохідна артустановка;
  • міномет;
  • станція радіоелектронної боротьби;
  • три одиниці авто-бронетехніки.

Пошкоджено реактивну систему залпового вогню “Град” та три одиниці інженерної і броньованої техніки.

Сили оборони по ворогу відпрацювали  15 авіаударів та 230 вогневих завдань по районах зосередження на той момент ще живої сили та техніки, по опорних пунктах та засобах ППО.


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