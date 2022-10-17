ЗСУ на півдні знищили ворожий “Тор” та півсотні росіян

ЗСУ на півдні ліквідували ворожий зенітно-ракетний комплекс “Тор” та щонайменше 50 російських військових.
Про це повідомляє ОК “Південь”.
Решта втрат росіян:
- два танки;
- три крупнокаліберні гаубиці типу “Мста”;
- гармата типу “Гіацинт”;
- самохідна артустановка;
- міномет;
- станція радіоелектронної боротьби;
- три одиниці авто-бронетехніки.
Пошкоджено реактивну систему залпового вогню “Град” та три одиниці інженерної і броньованої техніки.
Сили оборони по ворогу відпрацювали 15 авіаударів та 230 вогневих завдань по районах зосередження на той момент ще живої сили та техніки, по опорних пунктах та засобах ППО.
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