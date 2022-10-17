ЗСУ на півдні знищили ворожий “Тор” та півсотні росіян

ЗСУ на півдні ліквідували ворожий зенітно-ракетний комплекс “Тор” та щонайменше 50 російських військових.

Про це повідомляє ОК “Південь”.

Решта втрат росіян:

два танки;

три крупнокаліберні гаубиці типу “Мста”;

гармата типу “Гіацинт”;

самохідна артустановка;

міномет;

станція радіоелектронної боротьби;

три одиниці авто-бронетехніки.

Пошкоджено реактивну систему залпового вогню “Град” та три одиниці інженерної і броньованої техніки.

Сили оборони по ворогу відпрацювали 15 авіаударів та 230 вогневих завдань по районах зосередження на той момент ще живої сили та техніки, по опорних пунктах та засобах ППО.