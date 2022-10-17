Кримінал

ЗСУ ліквідували багато окупантів та техніки: Генштаб оприлюднив нові втрати ворога Сили оборони України знищили за добу 320 окупантів та багато військової техніки. Бойові втрати противника у живій силі орієнтовно склали 65320 (+320) осіб, повідомляє Генштаб ЗСУ. Інші втрати: танків ‒ 2537 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 5205 (+12) од,

артилерійських систем – 1599 (+10) од,

РСЗВ – 366 (+1) од,

засоби ППО ‒ 187 (+1) од,

літаків – 268 (+0) од,

гелікоптерів – 242 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1241 (+17),

крилаті ракети ‒ 316 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3969 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 144 (+1). Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Поділитися:



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