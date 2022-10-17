Кримінал

ЗСУ ліквідували багато окупантів та техніки: Генштаб оприлюднив нові втрати ворога

17 Жовтня 2022 08:56
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війна

Сили оборони України знищили за добу 320 окупантів та багато військової техніки.

Бойові втрати противника у живій силі орієнтовно склали 65320 (+320) осіб, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати:

  • танків ‒ 2537 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5205 (+12) од,
  • артилерійських систем – 1599 (+10) од,
  • РСЗВ – 366 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 187 (+1) од,
  • літаків – 268 (+0) од,
  • гелікоптерів – 242 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1241 (+17),
  • крилаті ракети ‒ 316 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3969 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 144 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.


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