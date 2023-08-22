“Зливала” ворогу позиції Сил оборони: жительку Сумщини підозрюють у допомозі окупантам

Служба безпеки України затримала жительку Сумщини, яку підозрюють у допомозі російським ДРГ. За даними слідства, вона передавала ворогу позиції прикордонників та ЗСУ в прикордонних районах області.

Про це інформує пресслужба СБУ.

“Зловмисницею виявилась проросійськи налаштована мешканка Сумського району, яка активно поширювала власні антиукраїнські дописи у заборонених “Однокласниках”. Деструктивний контент фігурантки привернув увагу представників спецслужб країни-агресора, які згодом дистанційно залучили жінку до співпраці”, – йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, росіянам потрібна була інформація про розташування підрозділів ЗСУ та Держприкордонслужби на Сумщині для ймовірної підготовки проникнення ДРГ Росії на територію регіону та здійснення прицільних повітряних атак по позиціях українських захисників.

“Для збору розвідінформації вона об’їжджала місцевість на громадському транспорті й приховано спостерігала за українськими об’єктами. Також вона “втемну” використовувала своїх знайомих, в яких під надуманими приводами розпитувала “новини” про бійців Сил оборони у прикордонних районах”, – зазначають у СБУ.

У відомстві вказують, що жінці за виконання “завдань” пообіцяли російське громадянство з перспективою виїду до РФ. Під час обшуків у неї вилучили мобільний телефон із доказами злочинної діяльності на користь РФ.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до 8 років ув’язнення.

Наразі жителька Сумщини перебуває під вартою.