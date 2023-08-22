Кримінал

“Зливала” ворогу позиції Сил оборони: жительку Сумщини підозрюють у допомозі окупантам

22 Серпня 2023 10:43
читать на русском →
сбу

Служба безпеки України затримала жительку Сумщини, яку підозрюють у допомозі російським ДРГ. За даними слідства, вона передавала ворогу позиції прикордонників та ЗСУ в прикордонних районах області.

Про це інформує пресслужба СБУ. 

“Зловмисницею виявилась проросійськи налаштована мешканка Сумського району, яка активно поширювала власні антиукраїнські дописи у заборонених “Однокласниках”. Деструктивний контент фігурантки привернув увагу представників спецслужб країни-агресора, які згодом дистанційно залучили жінку до співпраці”, – йдеться у повідомленні. 

За даними СБУ, росіянам потрібна була інформація про розташування підрозділів ЗСУ та Держприкордонслужби на Сумщині для ймовірної підготовки проникнення ДРГ Росії на територію регіону та здійснення прицільних повітряних атак по позиціях українських захисників.

“Для збору розвідінформації вона об’їжджала місцевість на громадському транспорті й приховано спостерігала за українськими об’єктами. Також вона “втемну” використовувала своїх знайомих, в яких під надуманими приводами розпитувала “новини” про бійців Сил оборони у прикордонних районах”, – зазначають у СБУ. 

У відомстві вказують, що жінці за виконання “завдань” пообіцяли російське громадянство з перспективою виїду до РФ. Під час обшуків у неї вилучили мобільний телефон із доказами злочинної діяльності на користь РФ.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до 8 років ув’язнення. 

Наразі жителька Сумщини перебуває під вартою.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Серпня 2023 10:03

ЗСУ з боєм увійшли у Роботине і організували евакуацію мирних мешканців
22 Серпня 2023 11:05

Президентка Угорщини Новак прибула на Закарпаття
22 Серпня 2023 10:53

“Відкрита, чесна, продуктивна розмова”: Зеленський зустрівся із президентом Сербії Вучичем
22 Серпня 2023 07:47

The New Yorker: Ілон Маск визнав, що торік спілкувався з Путіним
22 Серпня 2023 07:36

У Кривому Розі пролунав  вибух
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
усі думки