Кримінал

Житель Балаклії 85 днів провів у катівні окупантів: що про полон він розказав поліції

21 Листопада 2022 18:50
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окупація

До поліції звернувся 40-річний житель Балаклії Олександр: чоловік 85 днів провів у катівні окупантів, яку вони влаштували у відділку поліції.

Олександр дав свідчення про полон поліції Харківщини, повідомив начальник Слідчого управління Сергій Болвінов.

Окупанти забрали чоловіка з будинку 30 травня.

“Після перевірки документів вдягли йому мішок на голову, вивезли в поле та почали погрожувати вбивством, якщо він не розповість, “де мешкають атовці”. Залякувати Олександра вони намагались по-різному: засипали землею, стріляли в повітря, тримали ніж біля горла”, — сказав Болвінов.

Коли окупанти не отримали інформації, Олександра ув’язнили.

“Олександра кинули до камери, де перебували ще 6 людей: усі місцеві жителі, які теж були спіймані росіянами — колишні військовослужбовці, підприємці, учасники АТО”, — написав Сергій Болвінов.

На 45-й день ув’язнення його вперше повели на допит, питали про військовослужбовців та АТОвців в Балаклії, катували струмом.

“Через 40 днів відпустили додому, погрожуючи що “вони його не забули”. Олександр виїхав через територію РФ до Латвії, де зараз і перебуває”, — повідомили у поліції.


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