Заяви військ РФ про “бойові успіхи” в районі Бахмута не відповідають дійсності, – ЗСУ

Російські загарбники здійснюють інформаційний та психологічний тиск, розповідаючи про “успіхи” на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

“Вже декілька днів поспіль російські війська намагаються взяти Бахмут. Це для них така “Брестська фортеця”. Вони вже кілька днів поспіль проводять свою інформаційну операцію про те, що вже ряд населених пунктів біля Бахмуту “вже взяті” – це не відповідає дійсності. Там ідуть дуже важкі бойові дії, противник зосередив там найпотужніші свої сили. Проте Сили оборони України тримають там удар і не дають пройти далі”, – запевнив речник.

За його словами, інформація про “контрнаступ” росіян на Лиман також не відповідає дійсності. Хоча ворог намагається показати протилежне.

“Насправді вони будують оборонні позиції в районі Кремінної, Сватового. Більше того, вони у своїх пабліках вихваляються, що будують так звану “лінію путіна”, зняли з квадрокоптера, з кількох позицій, розкадровано. Мовляв, що вони готові не пропускати українську армію, і ні кроку назад. І я думаю, що це теж елемент інформаційного впливу на нас. Але наші штаби врахують всю оперативну інформацію при плануванні наступних дій. Не думаю, що противник переграє нас на цьому напрямку”, – заявив Череватий.