Загарбники скинули чотири авіабомби на Харківщину, є загиблі

Вчора ввечері близько 19:45 окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Кругляківка Куп’янського району.

Про це повідомив очільник ХОВА Олег Синєгубов.

“Пошкоджено 6 будинків. Загинули 2 людей – 45-річна жінка та чоловік 65 років. 4 людей – чоловіки 46-ти, 59-ти та 61-го року та 60-річна жінка зазнали поранення та були госпіталізовані. Ще одна цивільна 57-річна жінка отримала допомогу на місці, госпіталізації не потребувала”, – повідомив Синєгубов.

Також постраждали та були госпіталізовані 2 співробітники ДСНС – 22-х та 46-ти років, та 2 співробітники Нацполіції 21-го та 24-х років.

Усі госпіталізовані поранені перебувають в стані середньої тяжкості, загрози їхнім життям немає.