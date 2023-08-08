Кримінал

Загарбники скинули чотири авіабомби на Харківщину, є загиблі

8 Серпня 2023 08:53
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війна, обстріл

Вчора ввечері близько 19:45 окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Кругляківка Куп’янського району.

Про це повідомив очільник ХОВА Олег Синєгубов.

“Пошкоджено 6 будинків. Загинули 2 людей – 45-річна жінка та чоловік 65 років. 4 людей – чоловіки 46-ти, 59-ти та 61-го року та 60-річна жінка зазнали поранення та були госпіталізовані. Ще одна цивільна 57-річна жінка отримала допомогу на місці, госпіталізації не потребувала”, – повідомив Синєгубов.

Також постраждали та були госпіталізовані 2 співробітники ДСНС – 22-х та 46-ти років, та 2 співробітники Нацполіції 21-го та 24-х років.

Усі госпіталізовані поранені перебувають в стані середньої тяжкості, загрози їхнім життям немає.


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