За вісім місяців війни на Харківщині загинули 1500 цивільних людей, — прокуратура

1500 цивільних у Харківській області загинули внаслідок агресії Російської Федерації. Серед них — 76 дітей.

Про це 20 жовтня повідомив прокурор Харківщини Олександр Фільчаков.

“Наймолодша загибель — це п’ятимісячний малюк. Також поранено 2500 цивільних осіб, 193 дитини. За період агресії РФ ексгумовано близько 500 цивільних осіб. 451 труп ексгумовано на місці масового поховання в Ізюмі й 45 на іншій території регіону”, — сказав Фільчаков.

Правоохоронці Харківщини розслідують близько 6900 справ за статтею “порушення законів та звичаїв війни”, сказав Фільчаков.

“Суб’єктами цього злочину є військовослужбовці країни-агресора, це Російська Федерація та незаконні формування військових “ДНР” та “ЛНР”. Результатом досудового розслідування нами повідомлено про підозру вже 15-ом військовослужбовцям Російської Федерації, з них 7 — заочно”, — сказав прокурор.