Кримінал

За ніч на півдні Повітряні сили знищили 26 дронів-камікадзе

17 Жовтня 2022 09:19
18
війна

На півдні України за ніч знищено 26 дронів-камікадзе Shahed-136, інформація щодо ранкової атаки на Київ уточнюється.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

“Вчора ми повідомляли про 11 дронів-камікадзе знищених на цьому напрямку. З 3:30 по 7 ранку знищено ще 15 цих дронів. Отже, маємо фактично за ніч 26 знищених Shahed-136 в зоні відповідальності повітряного командування “Південь”. Там залучались в основному зенітні ракетні підрозділи, але була і робота винищувачів”, – зазначив він.

Загалом, за даними ПК “Південь”, з початку використання противником Shahed-136 їх уже знищено 100 на південному напрямку, зазначив Ігнат.

За оцінкою Повітряних сил, українськими військовими збивається 75% таких дронів-камікадзе.

Ігнат повідомив, що наразі не має уточненої інформації щодо атаки на столицю, яка триває.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Юрій БУТУСОВ

Україна має негайно укласти угоду з Маском
Александр КИРШ

После 10 октября: момент истины
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін просто вбиває, а не мститься
Юрій БУТУСОВ

У России осталась только пропаганда
усі думки
ТОП-новини
17 Жовтня 2022 06:59
99

Путін використає припинення вогню для підготовки до наступу, – ISW
17 Жовтня 2022 09:19
18

За ніч на півдні Повітряні сили знищили 26 дронів-камікадзе
17 Жовтня 2022 08:56
59

ЗСУ ліквідували багато окупантів та техніки: Генштаб оприлюднив нові втрати ворога
17 Жовтня 2022 07:46
37

Ворог намагається наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках, – Генштаб
17 Жовтня 2022 07:14
145

У Києві прогриміли вибухи
Останні новини
усі новини