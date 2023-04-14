Кримінал

З України до Болгарії намагалися вивезти скрипку Страдіварі

14 Квітня 2023 15:54
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митниця

Одеські митники запобігли вивозу з України до Болгарії оригінальної скрипки Страдіварі без жодних дозвільних документів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської митниці.

“Старовинну скрипку геніального майстра намагався вивезти громадянин України, який через пункт пропуску “Орлівка” слідував до Болгарії на автомобілі”, – повідомили у митниці.

Чоловік хотів перетнути кордон через “зелений коридор”, але на підставі оцінки та аналізу ризиків автомобіль було переведено до “червоного коридору”.

При перевірці у багажному відділенні авто, серед різноманітних пакунків та валіз, на самісінькому дні у картонній коробці було виявлено футляр зі скрипкою. На нижній деці музичного інструменту – напис “Antonius Stradiuarius cremonensis facibat annо 1742”.

У футлярі знаходилися також смичок та набір струн, виготовлені за радянських часів.

Жодних дозвільних документів на їх вивезення з України у громадянина не виявилося.

Відповідно, митники вилучили скрипку, смичок та набір струн. Їх цінність та вартість визначить експертиза, а подальшу долю – суд.


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З України до Болгарії намагалися вивезти скрипку Страдіварі
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