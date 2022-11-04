Втрати окупантів стрімко наближаються до 75 тисяч

Минулої доби українські війська ліквідували 840 російських окупантів. Загальна кількість втрат армії РФ з початку вторгнення складає 74840 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 04.11 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 74840 (+840);
- танків – 2750 (+16);
- бойових броньованих машин – 5580 (+28);
- артилерійських систем – 1772 (+17);
- РСЗВ – 391 (+1);
- засоби ППО – 201 (+3);
- літаків – 277 (+0);
- вертольотів – 258 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1450 (+8);
- крилаті ракети – 397 (+0);
- кораблі/катери – 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4174 (+12);
- спеціальна техніка – 155 (+0).
За добу найбільші втрати ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.
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