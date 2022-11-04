Кримінал

Втрати окупантів стрімко наближаються до 75 тисяч

4 Листопада 2022 09:13
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війна

Минулої доби українські війська ліквідували 840 російських окупантів. Загальна кількість втрат армії РФ з початку вторгнення складає 74840 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 04.11 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 74840 (+840);
  • танків – 2750 (+16);
  • бойових броньованих машин – 5580 (+28);
  • артилерійських систем – 1772 (+17);
  • РСЗВ – 391 (+1);
  • засоби ППО – 201 (+3);
  • літаків – 277 (+0);
  • вертольотів – 258 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1450 (+8);
  • крилаті ракети – 397 (+0);
  • кораблі/катери – 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4174 (+12);
  • спеціальна техніка – 155 (+0).

За добу найбільші втрати ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.


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