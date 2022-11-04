Кримінал

Втрати окупантів стрімко наближаються до 75 тисяч Минулої доби українські війська ліквідували 840 російських окупантів. Загальна кількість втрат армії РФ з початку вторгнення складає 74840 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 04.11 орієнтовно склали: особового складу – близько 74840 (+840);

танків – 2750 (+16);

бойових броньованих машин – 5580 (+28);

артилерійських систем – 1772 (+17);

РСЗВ – 391 (+1);

засоби ППО – 201 (+3);

літаків – 277 (+0);

вертольотів – 258 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1450 (+8);

крилаті ракети – 397 (+0);

кораблі/катери – 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4174 (+12);

спеціальна техніка – 155 (+0). За добу найбільші втрати ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках. Поділитися:



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