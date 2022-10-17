Кримінал

Внаслідок обстрілу Сумщини загинули щонайменше 3 людей

17 Жовтня 2022 13:22
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війна

Російські загарбники вранці завдали удару по об’єкту цивільної інфраструктури у Роменському районі.

Про це повідомив глава ОВА Дмитро Живицький.

“О 5:20 ранку три російські ракети прилетіли в об’єкт цивільної інфраструктури. Щонайменше троє людей загинуло. Дев’ять – поранені.

Під завалами досі знаходяться люди.

На Сумщині від електропостачання відключені 1625 абонентів. Прохання до вас щодо економії споживання електроенергії у години пікового навантаження (8-11 ранку та 17-22 вечора) лишається актуальним”, – йдеться в повідомленні.


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