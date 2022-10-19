Вінниччина під ракетним обстрілом

Вінницька область під час повітряної тривоги перебуває під ракетним ударом.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Борзов.
“Залишайтесь в укриттях! Вінницька область під ракетним обстрілом! Працюють військові!” – йдеться в повідомленні.
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Вінницька область під час повітряної тривоги перебуває під ракетним ударом.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Борзов.
“Залишайтесь в укриттях! Вінницька область під ракетним обстрілом! Працюють військові!” – йдеться в повідомленні.
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