Кримінал

Вінниччина під ракетним обстрілом

19 Жовтня 2022 14:11
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війна

Вінницька область під час повітряної тривоги перебуває під ракетним ударом.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Борзов.

“Залишайтесь в укриттях! Вінницька область під ракетним обстрілом! Працюють військові!” – йдеться в повідомленні.


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