Кримінал

Вінниччина під ракетним обстрілом Вінницька область під час повітряної тривоги перебуває під ракетним ударом. Про це повідомив голова ОВА Сергій Борзов. “Залишайтесь в укриттях! Вінницька область під ракетним обстрілом! Працюють військові!” – йдеться в повідомленні. Поділитися:



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