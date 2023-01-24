Кримінал

Військові РФ обстріляли Куп’янськ: спалахнули пожежі

24 Січня 2023 09:40
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війна

Зранку 24 січня російські окупанти обстріляли Куп’янськ. Є влучання у житлові будинки, внаслідок чого спалахнули пожежі.

Інформація про руйнування та поранених уточнюється, йдеться у зведенні голови обладміністрації Олега Синєгубова 24 січня.

Протягом 23 січня війська РФ вели масовані обстріли прикордонних населених пунктів у Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах.

“У Вовчанську внаслідок артобстрілів пошкоджені житлові будинки, об’єкти цивільної промисловості та інфраструктури. У селі Вовчанські Хутори ракетним обстрілом зруйнований заклад освіти та будинок культури”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією Синєгубова, у селі Гатище Чугуївського району пошкоджені об’єкти цивільної промисловості, сталися пожежі.

У Вовчанську поранення зазнав 52-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.


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