Військові РФ обстріляли Куп’янськ: спалахнули пожежі

Зранку 24 січня російські окупанти обстріляли Куп’янськ. Є влучання у житлові будинки, внаслідок чого спалахнули пожежі.

Інформація про руйнування та поранених уточнюється, йдеться у зведенні голови обладміністрації Олега Синєгубова 24 січня.

Протягом 23 січня війська РФ вели масовані обстріли прикордонних населених пунктів у Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах.

“У Вовчанську внаслідок артобстрілів пошкоджені житлові будинки, об’єкти цивільної промисловості та інфраструктури. У селі Вовчанські Хутори ракетним обстрілом зруйнований заклад освіти та будинок культури”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією Синєгубова, у селі Гатище Чугуївського району пошкоджені об’єкти цивільної промисловості, сталися пожежі.

У Вовчанську поранення зазнав 52-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.