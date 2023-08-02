Військком на Закарпатті змушував солдат будувати його маєток

Працівники ДБР виявили, що військовий комісар одного з районів на Закарпатті, який народився та навчався на території рф, змушував вмотивованих та патріотичних підлеглих будувати йому маєток.

З початку березня цього року за наказом начальника одного з відділів Ужгородського районного територіального центру комплектування та підтримки солдати замість служби проводили будівельні роботи на його маєтку, інформує ДБР.

1 серпня 2023 року на місці будівництва, а також в помешканні та робочому кабінеті фігуранта працівники ДБР провели низку обшуків. На будівництві були виявлені троє солдатів, які виконували будівельні роботи. Вони вже дають показання слідству.

Також під час обшуків було вилучено 3,5 тис. доларів США, атрибутику російської федерації (монети, документи про здобуття освіти в рф), одяг з емблемами СРСР та рф, посвідчення офіцера МО СРСР, а також значки, кокарди і навіть георгіївська стрічка.

ДБР у взаємодії з Нацполіцією повідомило начальнику одного з відділів Ужгородського районного територіального центру комплектування та підтримки про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.