Війська РФ вдарили по об’єкту критичної інфраструктури в Херсоні

У ніч на понеділок, 9 січня, війська РФ обстріляли об’єкт критичної інфраструктури в Херсоні, спровокувавши пожежу.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
«Обстріляли одне з підприємств критичної інфраструктури міста. Через російську атаку сталася пожежа, згорів автомобіль установи», – зазначив він.
Янушевич додав, що в результаті атаки російських окупантів зруйновано електропідстанцію, яка живить кілька великих котелень.
При цьому подача тепла та світла у Херсоні не припинялася.
Обійшлося без жертв та постраждалих.
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