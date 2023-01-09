Війська РФ вдарили по об’єкту критичної інфраструктури в Херсоні

У ніч на понеділок, 9 січня, війська РФ обстріляли об’єкт критичної інфраструктури в Херсоні, спровокувавши пожежу.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«Обстріляли одне з підприємств критичної інфраструктури міста. Через російську атаку сталася пожежа, згорів автомобіль установи», – зазначив він.

Янушевич додав, що в результаті атаки російських окупантів зруйновано електропідстанцію, яка живить кілька великих котелень.

При цьому подача тепла та світла у Херсоні не припинялася.

Обійшлося без жертв та постраждалих.